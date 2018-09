434 tentativas de fraude nos fogos de 15 de outubro

A reconstrução das casas destruídas em Pedrógão está debaixo de fogo, mas o processo da região Centro também enfrenta dificuldades

Até meio desta semana, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) tinha recebido 1289 pedidos de apoio para a reconstrução de casas afetadas pelo incêndio de 15 de outubro.

Destes, 855 foram enquadrados no Programa de Apoio à Recuperação de Habitação Permanente.

O que significa que 434 pedidos foram recusados (33,7%).

“As famílias não usavam as habitações de forma permanente, as habitações não eram legais do ponto de vista urbanístico e nem passíveis de legalização, a titularidade/propriedade das habitações não estava regularizada ou as habitações já estavam devolutas à data do incêndio.”



Leia mais na edição semanal do Expresso