Encontrado corpo de mulher dada como desaparecida no Montijo. Filha e genro foram detidos

A mulher, professora no Montijo e com 59 anos, tinha sido vista pela última vez, pela família, na noite de sábado, quando “avisou que iria sair”. "Correio da Manhã" diz que filha e genro foram detidos

A mulher que estava desaparecida desde sábado no Montijo, no distrito de Setúbal, foi encontrada morta na quinta-feira, havendo detidos no âmbito desta investigação, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ). O "Correio da Manhã" avança que a filha e o genro de Amélia Fialho, encontrada "completamente carbonizada", foram detidos.

Segundo a mesma fonte, que não precisou o número de suspeitos detidos, o corpo foi encontrado à noite no concelho do Montijo.

De acordo com fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Setúbal, a mulher estava desaparecida desde sábado (1 de setembro), mas o alerta só foi dado a esta força de segurança na segunda-feira.

Uma filha da vítima partilhou esta semana um apelo na rede social Facebook, informando que a mulher, professora no Montijo e com 59 anos, tinha sido vista pela última vez, pela família, na noite de sábado, quando “avisou que iria sair”.