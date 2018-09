Um morto e um ferido em despiste no concelho de Ferreira do Alentejo

Acidente, cujo alerta foi dado às 13h46, aconteceu na Estrada Nacional 121, perto da vila de Ferreira do Alentejo

Um homem de 44 anos morreu e a mulher de 42 anos ficou ferida na sequência do despiste do automóvel em que seguiam, ocorrido nesta terça-feira perto de Ferreira do Alentejo (Beja), revelaram as autoridades. O acidente, cujo alerta foi dado às 13h46, aconteceu na Estrada Nacional 121, junto à Quinta de S. Vicente, perto da vila de Ferreira do Alentejo, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

O casal, de nacionalidade brasileira e residente naquela vila alentejana, foi transportado para o Hospital de Beja com ferimentos graves, mas o homem acabou por morrer já na unidade, revelou à Lusa o 2.º comandante dos Bombeiros de Ferreira do Alentejo, João Matias.

A mulher, segundo fontes do hospital contactadas pela Lusa, encontra-se "em observação e a realizar exames no Serviço de Urgência" da unidade hospitalar. As operações de socorro mobilizaram 19 operacionais, apoiados por cinco viaturas dos bombeiros e da GNR e a viatura médica de emergência e reanimação de Beja.