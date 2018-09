Setúbal recebe amantes das motas Harley Davidson em 29 de setembro

Mais de 30.000 visitantes são esperados no Setúbal Custom Weekend, um evento que decorre no dia 29 na praia da Saúde, organizado pela Harley Riders Setúbal, com o patrocínio da Harley-Davidson/American Motorcycles e o apoio do município.

"Esperamos um aumento de cerca de 10% em relação ao que foi a edição do ano passado, ou seja, esperamos ter cerca de 500 motas no evento e mais de 30.000 visitantes", disse à agência Lusa Raul Alexandre, da Harley Riders Setúbal, após a assinatura de um protocolo entre as três entidades envolvidas na organização da quarta edição do Setúbal Custom Weekend.

A presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, considerou que o Setúbal Custom Weekend "é um evento que já tem dimensão nacional e que caminha para a internacionalização", salientando o empenho da autarquia na promoção do evento a nível nacional, mas também no estrangeiro.

Maria das Dores Meira sublinhou também a importância do evento para os amantes das motos Harley Davidson, "um nicho específico da cultura 'motard'", lembrando que, além da oportunidade para os apreciadores testarem as novas motos daquela marca para 2019 que estiverem disponíveis, o evento "é um gerador de cultura e de lazer" que tem tido manifestações de agrado da população de Setúbal.

A organização afirma que a cidade de Setúbal vai ser, pela quarta vez, a "capital da customização", este ano com "mais expositores que nas edições anteriores", e com a promessa de "mostrar aos visitantes as suas últimas construções/criações de motos de vários estilos (Chopper, Bagger, Café Racer, Bobber, entre outras)".De acordo com os responsáveis do Harley Riders Setúbal, esta edição do Setúbal Custom Weekend vai retomar a eleição da 'Miss Pin-up' e volta a premiar a melhor customização amadora, através do concurso 'Backyard Builders', a par de um "cartaz musical de grande qualidade, com rock 'n rol dos 50's, uma banda de tributo a Led Zeppelin e a fechar uma banda de tributo aos The Doors".

Durante o evento, os visitantes terão ainda oportunidade de ver o trabalho de algumas empresas e artesãos especializados na customização/personalização de motas. A organização acredita que o Setúbal Custom Weekend já é "uma referência nacional para os amantes das duas rodas" e destaca a iniciativa do principal patrocinador, a Harley-Davidson/American Motorcycles, que irá apresentar oficialmente os novos modelos de 2019 da lendária marca norte-americana, permitindo aos visitantes, por exemplo, a realização de 'test rides' (pequenos passeios nas novas motas).

A Harley Riders Setúbal adverte, no entanto, que só poderão participar nos 'test rides' os visitantes que se submeterem, voluntariamente, ao teste de alcoolemia. "Vamos ter aqui uma equipa da Prevenção Rodoviária para fazer os testes do balão. É também uma forma de promovermos a prevenção rodoviária", disse Raul Alexandre.