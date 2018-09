Messenger, Facebook, Instagram e WhatsApp com perturbações no funcionamento

As redes sociais Facebook e Instagram, bem como as aplicações de mensagens WhatsApp e Messenger, estão há algumas horas a evidenciar perturbações no funcionamento. Diversos utilizadores recorreram, nesta segunda-feira, ao Twitter para dar conta de situações em que não conseguem aceder às páginas daquelas redes sociais em condições normais de uso.

Os problemas estavam a afetar utilizadores em diversos países, incluindo Portugal, confrontados com mensagens de erro que terão origem em dificuldades técnicas nos servidores em que estes serviços estão instalados.

Há relatos de utilizadores do Messenger, aplicação detida pela empresa Facebook, tal como o Instagram, que não estavam a conseguir enviar ou receber mensagens, embora outras funcionalidades, como as vídeochamadas, estivessem a operar sem problemas.

O site Down Detector registou, nas últimas horas, picos de reclamações por perturbações no funcionamento do Facebook e do Instagram., mas também do Messenger e do WhatsApp e, até, do Twitter. No mapa disponibilizado no mesmo site é possível constatar quais as regiões do mundo onde as dificuldades de utilização são mais intensas. Portugal surge como um dos países mais afetados.