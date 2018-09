Descarga elétrica durante uma trovoada provoca um ferido numa aldeia de Bragança

Um homem de 62 anos ficou nesta segunda-feira ferido durante uma trovoada em Vilarinho, Bragança, vítima de uma descarga elétrica num posto de transformação (PT) de eletricidade que atingiu também vários animais na exploração pecuária onde se encontrava. O acidente ocorreu por volta das 17h00, quando a zona era atingida por uma trovoada, com os relâmpagos a caírem no posto de transformação da EDP, que se encontra junto de várias casas da aldeia e da exploração pecuária.

À Lusa, Pedro Fernandes, filho da vítima, explicou que uma descarga elétrica do PT "projetou o pai e os animais", nomeadamente 17 cabeças de gado bovino da raça Mirandesa. De acordo com Pedro Fernandes, o pai não terá conseguido chamar assistência médica porque "falharam os telefones" e conduziu até ao hospital de Bragança, onde cerca das 20h30 se encontrava no serviço de Urgência a realizar exames.

A vítima apresenta uma queimadura nas costas e sinais vitais alterados, de acordo com o relato feito pelo filho. Os animais vão ser observados na terça-feira por um veterinário para analisar o seu estado de saúde, concretamente de algumas vacas que estavam prenhas.