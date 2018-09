Troço do IP4 reaberto ao trânsito após corte de quatro horas devido a incêndio

O Itinerário Principal (IP4), que liga Amarante a Vila Real, em Trás os Montes, foi reaberto à circulação pelas 20h, após ter estado cortado ao trânsito durante quatro horas devido a um incêndio florestal, indicou a GNR

"Foi restabelecida a circulação de trânsito nos dois sentidos do IP4 às 19h59", disse à agência Lusa fonte do Comando-Geral da GNR.



O IP4 esteve encerrado ao trânsito, nos dois sentidos, entre o quilómetro 62,8 e o 67,1 devido a um incêndio florestal.



Segundo a GNR, aquele troço do IP4 que liga Amarante a Aboadela foi cortado cerca das 16h, aquando da deflagração do incêndio.



Segundo a página da internet da Proteção Civil, o incêndio, que deflagrou em Amarante, às 14h41, e que consumiu uma área de mato, está em fase de conclusão.