Surf adaptado no lançamento de campanha institucional para eleições de 2019

A campanha institucional para as eleições europeias de 2019 vai ser lançada no sábado, 8 de setembro, na praia de Carcavelos, durante uma ação de surf adaptado, o que pretende também chamar também a atenção para as questões da deficiência

Realizadas de cinco em cinco anos, as eleições europeias, em 2014, tiveram também lugar em maio, entre os dias 22 e 25. Em Portugal foram no último dia, 25, pelo que é expectável que se realizem no domingo dia 26.

As eleições de 2019 servirão para escolher 705 deputados ao Parlamento Europeu, mantendo Portugal os 21 assentos que tem na atual legislatura, e, à partida, eleger o futuro presidente da Comissão Europeia.

O evento, organizado pelo Gabinete do Parlamento Europeu e a Representação da Comissão Europeia em Portugal, em colaboração com a SURFaddict - Associação Portuguesa de Surf Adaptado, pretende divulgar as eleições europeias junto do público em geral ainda durante o verão.

Outro dos objetivos da iniciativa é chamar a atenção para as decisões da União Europeia (UE) relativamente às pessoas com deficiência, tema que importa colocar na agenda, segundo os organizadores.

Durante a ação, será lançado o 'site' www.thistimeimvoting.eu/pt, através do qual os cidadãos se poderão inscrever e participar numa rede de multiplicadores de informação sobre as eleições europeias.

De acordo com a organização, "o objetivo da campanha institucional das Eleições Europeias, que se realizam a 26 de maio de 2019 em Portugal, é combater a abstenção e sensibilizar o público para a importância deste escrutínio e para o impacto da UE nas suas vidas".

Na ocasião será distribuída informação sobre as eleições europeias e sobre as decisões da UE na área da deficiência, enquanto a Associação Portuguesa de Surf Adaptado "fabricará sorrisos, colocando surfistas especiais no mar".

A Associação Portuguesa de Surf Adaptado, criada em 2012, já levou 1.800 pessoas com algum tipo de deficiência a surfar, promovendo assim o surf para todos. Para o evento, a organização refere que foram convidados os secretários de Estado da Inclusão, da Juventude e Desporto e dos Assuntos Europeus.

