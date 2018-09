Rescaldo do incêndio de Loulé está a mobilizar mais de 390 bombeiros

Apesar de ter sido dominado sábado à noite, a consolidação e rescaldo do fogo no Algarve está a envolver centenas de bombeiros, 145 viaturas e um meio aéreo

Os trabalhos de consolidação de rescaldo do fogo que deflagrou no sábado em Ameixial, Loulé, estão a mobilizar 395 bombeiros, 145 veículos e um meio aéreo, segundo adiantou uma fonte do comando operacional de Faro.

Dominado desde as 21h08 de sábado,1 de setembro, o incêndio encontra-se na fase de consolidação de rescaldo e às 10h50 estavam no terreno 395 operacionais de várias corporações do continente, 145 viaturas e um meio aéreo, acrescentou à Lusa Rolanda Jesus, do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Às 22h00 de sábado e de acordo com a página da Proteção Civil na Internet, o incêndio figurava como estando em fase de resolução. No terreno permaneciam 531 operacionais e 184 meios terrestres.

Durante a tarde de sábado, o fogo chegou a ter duas frentes ativas, uma de um quilómetro e outra de quilómetro e meio, consumindo apenas área de eucaliptal e de mato, segundo a Proteção Civil.