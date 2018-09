João Sousa é o primeiro tenista português a chegar aos oitavos de final no Open dos EUA

João Sousa, 29 anos, ficou este sábado apurado para os oitavos de final de um torneio de Grand Slam nos Estados Unidos. É a primeira vez que um tenista nacional consegue esta proeza

É considerado um feito inédito para o ténis português: o tenista João Sousa ficou qualificado para os oitavos de final de um torneio de Grand Slam nos Estados Unidos, depois de ter vencido este sábado o francês Lucas Pouille no US Open que decorre em Nova Iorque.

É a primeira vez que um tenista nacional consegue a proeza de chegar aos oitavos de final de um torneio nos Estados Unidos com esta relevância. E também é um momento alto na carreira de João Sousa, que aos 29 anos ocupa o 68º lugar no ranking mundial e poderá vir a subir para os cinquenta primeiros lugares dos melhores do ténis a nível internacional.

João Sousa ultrapassou este sábado Lucas Pouille, que ocupa o 17 º lugar no ranking mundial, por 3-1 numa prova que durou três horas e quarenta minutos.