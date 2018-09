Cinemateca Portuguesa está em "luta pela sobrevivência"

A completar 70 anos, a Cinemateca "luta pela sobrevivência" e sem uma mudança estrutural não há condições para cumprir prioridades, como a digitalização do cinema português, alerta o diretor, José Manuel Costa, adiantando que foi já entregue uma proposta ao Ministério da Cultura para a criação de uma fundação pública

A completar 70 anos, a Cinemateca Portuguesa está "numa encruzilhada", "a lutar pela sobrevivência", e a solução pode passar pela transformação numa fundação pública, segundo avançou o seu diretor, José Manuel Costa, lembrando que a instituição vive há vários anos com um "corte orçamental abrupto e devastador" e com constrangimentos administrativos que dificultam o funcionamento.

"Estamos a lutar pela sobrevivência, quando devíamos estar a responder a novos desafios e a uma dinâmica de conjunto que está a evoluir muito depressa. As cinematecas estão a mudar, o contexto digital mudou muita coisa, todo o panorama de trabalho é bastante diferente e não estamos a poder usar o nosso próprio potencial", lamentou o diretor, lembrando que não são de agora os constrangimentos decorrentes do estatuto de instituto público da Cinemateca e que dificultam a sua atividade.

Um exemplo é a dificuldade de contratar trabalhadores especializados, porque está limitada ao sector da administração pública, a par do caso do laboratório de restauro fílmico, uma das mais valias da Cinemateca a nível internacional, ameaçado "a curto prazo de desaparecimento" por esses "constrangimentos administrativos".



O diretor sublinha que a tutela - o Ministério da Cultura - está a par da situação, a quem foi apresentada uma proposta de modelo de gestão para fundação pública de direito privado, e que há um "diálogo intenso" em curso. "Nós temos que pensar que Cinemateca é que queremos. A Cinemateca não fechará, mesmo que tenha que parar ou diminuir substancialmente a sua atividade pública, o que já seria grave", garantiu.

Segundo José Manuel Costa, que sem uma mudança estrutural não haverá condições para cumprir duas das grandes prioridades da Cinemateca: promover a digitalização do cinema português e ter "um projeto consistente de descentralização". Nem será possível avançar com outros projetos propostos, que tiveram "sinal positivo do senhor ministro": a criação de um polo museográfico e uma estrutura de formação permanente na área dos arquivos de filmes, em parceria internacional.

"Estamos a esticar a corda até a um ponto em que, a muito curto prazo, vai rebentar. Isto que estamos a fazer não é sustentável com o quadro que temos. Consigo fazer à custa de uma tensão interna crescente, com serviços que estão altamente desestruturados, que estão muito carentes de pessoal", frisou José Manuel Costa.

Este ano a Cinemateca contou com um orçamento que ronda os 4,5 milhões de euros, incluindo verbas alocadas do Fundo de Fomento Cultural, precisamente para fazer face ao corte sofrido no começo da década e à quebra de receitas provenientes da taxa de publicidade, a principal fonte de financiamento.

Filmes de época do cinema mudo serão os primeiros a ser classificados

A celebração dos 70 anos da Cinemateca envolve uma programação que se estenderá pelos próximos meses. Uma das iniciativas que quer concretizar nos próximos meses para assinalar esta efeméride é classificar alguns filmes do cinema português como tesouros nacionais. Segundo José Manuel Costa, o processo "apesar de parecer óbvio, é altamente pioneiro".

O diretor também adiantou que a Cinemateca Portuguesa vai iniciar "progressivamente uma série de processos de classificação" para que as matrizes de determinados filmes ganhem o estatuto de "obra cultural de interesse nacional", e assumindo-se como tesouro nacional.

"A classificação tem um impacto simbólico e um impacto prático e implica uma responsabilidade acrescida do Estado", frisou o diretor, referindo que está em causa um "testemunho absolutamente precioso e inestimável sobre a história e a vivência do século XX".

O processo de classificação começará com um conjunto de filmes da época do cinema mudo e do período de obras fixadas em nitrato, até 1950. Atualmente, no que toca a património ligado ao cinema português, apenas está classificado, como um todo, o património da Tobis.

A celebração dos 70 anos da fundação da Cinemateca Portuguesa decorrerá entre setembro deste ano e junho de 2019. O sinal de partida é dado no próximo dia 29, com o lançamento do primeiro volume "de uma obra imensa, gigantesca", de textos de João Bénard da Costa, cinéfilo e antigo diretor do organismo. A 16 de novembro, haverá "uma jornada especial de homenagem ao cinema português", com uma sessão ininterrupta de quatro horas em que serão exibidas "bobinas, fragmentos de filmes de todos os géneros e de todas as épocas do cinema português.

Ainda em novembro decorrerá um colóquio internacional, e um ciclo intitulado "70 anos 70 filmes", com obras que fizeram parte da história da Cinemateca e outras que fazem um retrato do que é hoje o cinema contemporâneo. À boleia dos 70 anos, a Cinemateca irá mostrar, em dezembro e em janeiro, toda a obra cinematográfica de Manoel de Oliveira, quando passam 110 anos do aniversário do nascimento do realizador.

Estão previstas várias edições literárias, como um livro de conversas com Luís Miguel Cintra, outro sobre o percurso histórico da Cinemateca e um inédito sobre a história do cinema, direcionado para crianças, em articulação com a Cinemateca Júnior.

Segundo José Manuel Costa, ligado à Cinemateca desde 1975 e diretor desde 2014, será ainda impulsionado um projeto sobre a memória oral, para deixar registado, em imagem e em som, intervenções de pessoas de "toda a atividade do cinema em Portugal".

Na página da Cinemateca, onde já é possível visionar alguns filmes dos arquivos do Museu do Cinema, serão disponibilizadas digitalizações de jornais de atualidades (1953-1970), os filmes informativos que eram exibidos antes das sessões de cinema durante o Estado Novo.

Com o mandato de direção, de cinco anos, a terminar em 2019, José Manuel Costa quer ainda celebrar os 70 anos da Cinemateca com uma nova iniciativa de "Dia aberto" a visitas guiadas, e com a constituição, há muito anunciada, da Associação dos Amigos da Cinemateca.

Esta será a primeira vez que a Cinemateca celebra a data da sua fundação, enquanto entidade pensada para criar uma coleção fílmica e documental e preservá-la. Até aqui, era assinalada habitualmente a abertura oficial da Cinemateca ao público, com sessões de cinema iniciadas a 29 de setembro de 1958. "Significa que todas as atividades internas da Cinemateca já existiam há uma década. Uma cinemateca não são só sessões de cinema", resume José Manuel Costa.