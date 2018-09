Trânsito na A2 volta a circular em três vias

O trânsito no sentido sul-norte da A2, na zona entre Grândola e Alcácer do Sal, "está compacto", mas faz-se já em três vias, depois de removidas as quatro viaturas envolvidas no acidente deste sábado, disse fonte da GNR

"A circulação faz-se com dificuldades", afirmou o oficial de dia no Comando-Geral da GNR, referindo que as viaturas sinistradas, que provocaram uma fila de cerca de 13 quilómetros naquele troço da A2, foram removidas cerca das 17h30.



A mesma fonte informou que o acidente de viação no quilómetro 61 da autoestrada do sul, na zona de Alcácer do Sal, ocorrido ao princípio da tarde, obrigou a que se circulasse apenas por uma via. "O local do acidente foi limpo e a circulação faz-se já pelas três vias do sentido sul-norte", acrescentou.



A colisão entre as quatro viaturas causou apenas danos nas viaturas.