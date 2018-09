O que é que o frango assado tem?

A aldeia de Janas é uma povoação humilde, sem grande pitoresco nem arquitetura, à beira de Sintra. Um dos seus raros ex-líbris é a Capela de São Mamede. O outro é a Churrasqueira de Janas. Mas não há dúvida sobre quem atrai mais gente. Todo o tipo de gente. “Há dias, veio cá o primeiro-ministro, António Costa. Chegou de carro, estacionou e foi para o fim da fila. Como qualquer outra pessoa”, conta Pedro Rilhas, o proprietário, enquanto pincela um galináceo com molho de limão.

E se o fim da fila pode ser comprido! A lista de clientes da grelha de Janas estende-se pelas artes e pela política. Ana Bola é cliente, Luís Represas é cliente, Ângelo Correia é cliente. Os notáveis misturam-se com o operariado de Rio de Mouro, com agricultores da serra, com reformados da Escandinávia. É um concelho unido pelo frango, um país unido pelo frango, um país viciado em frango, um país alimentado a frango.

