Incêndio em Braga já obrigou à evacuação de parque radical

Um incêndio com duas frentes ativas numa zona florestal da Póvoa de Lanhoso que começou por volta das 9h45 já levou a evacuar as pessoas do parque Diverlanhoso "por precaução". É o fogo que está a mobilizar mais meios em todo o país

Um incêndio de grandes dimensões que consome a zona florestal da Póvoa de Lanhoso desde as 9h45 já obrigou à evacuação do parque radical DiverLanhoso, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.Fonte do CDOS de Braga explicou que a evacuação foi feita "por precaução" e que as pessoas, cujo número não soube precisar, foram deslocadas para o Centro Social de Serzedelo. O incêndio estava, pelas 11h15, a ser combatido por sete meios aéreos, 158 operacionais e 46 viaturas, sendo o que mais meios mobiliza atualmente em todo o país, segundo a página da Proteção Civil. O fogo do distrito de Braga começou pelas 9h45, na freguesia Fonte Arcada e Oliveira, localidade "Diverlanhoso", de acordo com a informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (Prociv). Pelas 10h30, o fogo era combatido por cinco meios aéreos, 88 operacionais e 26 viaturas, e pelas 1h:00 registou-se um reforço para 108 homens e 31 viaturas, segundo a mesma página.