Fogo na Póvoa de Lanhoso tem uma frente ativa combatida por 227 elementos

O incêndio de grandes dimensões na Póvoa de Lanhoso, que este sábado levou à evacuação de um parque radical, tem "uma frente ativa" combatida por 227 homens, 71 viaturas e cinco meios aéreos

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, o fogo que deflagrou pelas 09h43 numa zona de floresta na freguesia Fonte da Arcada e Oliveira, Póvoa de Lanhoso, deixou de ter duas frentes ativas por volta das 16h, estando atualmente com uma frente ativa.



O incêndio, que pelas 15h estava a ser combatido por 202 elementos, 61 viaturas e sete meios aéreos, sofreu entretanto um reforço de meios, tendo no combate às chamas 227 operacionais, 71 viaturas e cinco meios aéreos, segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (Prociv).



Este fogo decorre no distrito de Braga, o que mais incêndios rurais tem em curso: seis, dois dos quais em Famalicão e Amares, e quatro na Póvoa de Lanhoso. Com exceção do fogo na freguesia Fonte da Arcada e Oliveira, "em curso", todos os outros no distrito de Braga estão "em conclusão", segundo a Prociv.



O incêndio que ainda não foi controlado obrigou ao fim da manhã a evacuar o parque radical Diverlanhoso e a retirar cem pessoas do local, "por precaução, devido ao fumo", segundo o CDOS de Braga.



De acordo com o CDOS, um bombeiro "sofreu uma entorse" durante o combate às chamas, tratando-se de "um ferido ligeiro" que já se deslocou ao hospital.