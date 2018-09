Autocarro despista-se perto de Loures e faz 13 feridos

Um autocarro de transporte de passageiros da Rodoviária de Lisboa despistou-se este sábado na Estrada Nacional 250, perto de Apelação, em Loures, provocando 13 feridos e obrigando ao corte da estrada

Um autocarro de transporte de passageiros da Rodoviária de Lisboa despistou-se hoje na Estrada Nacional 250, perto de Apelação, em Loures, provocando 13 feridos e obrigando ao corte da estrada, segundo informações avançadas pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Segundo a mesma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, o alerta para o despiste foi dado cerca das 9h10 da manhã, tendo sido mobilizados para o local 12 veículos e 25 operacionais, entre bombeiros, INEM, PSP e Cruz Vermelha.

As 13 vítimas têm todas ferimentos ligeiros, mas estão a ser socorridas no local e serão depois levadas ao hospital, adiantou.

A EN250 está cortada em ambos os sentidos.