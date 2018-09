Aumento da intensidade do vento preocupa bombeiros na Póvoa de Lanhoso

Segundo adiantou Marinha Esteves, 2ª comandante operacional, o incêndio, com uma frente de cerca de um quilómetro, está ainda em curso, mas os meios no local — 223 bombeiros e 72 meios terrestres — "estão empenhados" em combater e debelar as chamas.



Uma das preocupações reside agora, explicou, no aumento da intensidade do vento, que poderá prejudicar os esforços dos bombeiros para controlar o incêndio.

A baixa humidade relativa (30%) é outro dos fatores negativos que os bombeiros terão que enfrentar no combate às chamas.



O incêndio, de grandes dimensões na Póvoa de Lanhoso, obrigou ao fim da manhã a evacuar o parque radical Diverlanhoso e a retirar cem pessoas do local, "por precaução, devido ao fumo", segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.



Segundo fonte do CDOS de Braga, o fogo, que deflagrou pelas 9h43 numa zona de floresta na freguesia Fonte da Arcada e Oliveira, Póvoa de Lanhoso, deixou de ter duas frentes ativas por volta das 16h, estando atualmente com uma frente ativa.



De acordo com o CDOS, um bombeiro "sofreu uma entorse" durante o combate às chamas, tratando-se de "um ferido ligeiro" que já se deslocou ao hospital.