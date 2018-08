SOS Racismo aplaude processo de contraordenação a deputado municipal do Porto por publicações discriminatórias

Na origem das queixas apreciadas pela Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial estiveram mensagens publicadas por António Santos Ribeiro no Facebook, e que visavam um grupo de cidadãos romenos

A associação cívica SOS Racismo congratulou-se esta quinta-feira com a decisão da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, entidade que ordenou a instauração de um processo de contraordenação ao deputado à Assembleia Municipal do Porto, António Santos Ribeiro. Em causa estão declarações consideradas de natureza discriminatória, publicadas no Facebook.

No final de julho, a SOS Racismo acusara o deputado de partilhar naquele rede social as mensagens que vieram a dar origem às queixas e que visavam o grupo de cidadãos romenos acampados junto à residência de António Santos Ribeiro.

Numa delas, o deputado escreveu que era necessário “encontrar rapidamente formas eficazes de proteger os cidadãos destes energúmenos”.

Face ao processo de contraordenação agora deliberado, a associação afirma em comunicado esperar que este “cumpra os seus trâmites legais, com a celeridade que a gravidade do caso implica”.

António Santos Ribeiro - identificado como David Ribeiro na conta de Facebook - foi eleito pela lista do presidente da câmara, Rui Moreira. Na mesma nota, a SOS Racismo “volta a solicitar aos deputados e deputadas da Assembleia Municipal do Porto e ao movimento “Rui Moreira – Porto, o nosso partido” que tomem uma posição pública sobre o sucedido”.