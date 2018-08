Buraco com a espessura de uma moeda de €1 provoca fuga de ar na Estação Espacial Internacional

Consegue ter ideia do que são dois milímetros? É a espessura de uma moeda de €1. É também de dois milímetros o diâmetro do buraco que foi encontrado, esta quinta-feira, na secção russa da Estação Espacial Internacional. Embora de reduzida dimensão, se não tivesse sido encontrado, a tripulação poderia ficar sem ar em 18 dias.

“Na última noite, a missão espacial de controlo reparou numa redução da pressão. Uma vez que a perda de pressão era muito pequena e os seis astronautas da Rússia, EUA e Alemanha não estavam em perigo, foi-lhes permitido dormir como normalmente”, explica a Estação Espacial Internacional em comunicado. Já na manhã desta quinta-feira, foi investigado o motivo da diminuição da pressão, identificado o local da fuga de ar e começaram os trabalhos necessários.

“A fuga foi identificada e os procedimentos de reparação estão a decorrer”, garantiu Alexander Gerst, o astronauta da Agência Espacial Europeia que está na missão, numa publicação no seu blogue. Além do alemão, estão ainda na estação Drew Feustel, Ricky Arnold e Serena Auñón-Chancellor da NASA (EUA) e Oleg Artemyev e Sergey Prokopyev da Roscosmos (Rússia). “A tripulação está saudável e em segurança com reservas de ar suficientes para semanas.”

Por agora, diz a NASA, o problema foi temporariamente resolvido com um fita adesiva especial. A equipa ainda está à procura de uma uma solução duradoura. Quando estiver terminada a reparação, vão ser feitos testes adicionais para garantir que não há mais fugas de ar. “Todos os sistemas da estação estão estáveis e a equipa não está em perigo enquanto o desenvolvimento de uma solução a longo termo continua”, assegura a agência espacial norte-americana.

O mais provável é que o buraco tenha sido provocado pelo lixo que existe na orbita terrestre, incluindo satélites que já não estão em funcionamento e material espacial. Segundo o jornal britânico “The Telegraph”, os especialistas já tinham avisado para a possibilidade de algo deste género poder acontecer.