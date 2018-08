A história de St.Joseph's, o orfanato onde crianças viram freiras torturar e matar

“Eles foram forçados a comer o próprio vómito. Foram pendurados do lado de fora da janela, por cima de poços.”

“Uma mulher contou ter visto uma freira a agarrar um bebé pelos tornozelos enquanto o balançava e a cabeça batia numa mesa até que parasse de chorar.”

“Sally Dale descreveu ter testemunhado pelo menos dois incidentes em que crianças do St. Joseph’s morreram ou foram assassinadas.”

“Marilyn Noble viveu em St. Joseph’s ao mesmo tempo que Sally Dale. Em miúda, foi obrigada a dar 50 estalos no seu rosto e, quando não o fazia com força suficiente, uma freira fazia-o por ela.”

“Barquin contou que uma rapariga oi atirada pelas escadas, lembra-se das finas linhas de sangue que escorriam pelo nariz e ouvidos depois.”

O que acaba de ler são excertos de uma investigação de mais de quatro anos. Um trabalho que recuou no tempo para contar a história do orfanato de St. Joseph’s, uma instituição da diocese de Burlington, no estado norte-americano de Vermont, governada por freiras numa “lógica cruel” dentro de um “universo próprio”. Há morte, violência, tortura, abusos, ofensas, agressões. As histórias são muitas e aconteceram sobretudo nas décadas de 40, 50 e 60 do século passado. Agora, depois de os processos terem sido arquivados ou esquecidos, foram encontradas provas que corroboram as histórias contadas pelas vítimas.

Na investigação “Vimos as freiras matarem crianças: os fantasmas do Orfanato Católico de St. Joseph’s”, publicada no começo desta semana pelo BuzzFeed News, um dos principais testemunhos é o de Sally Dale, em tempos menina que viu uma criança ser atirada pela janela de um quarto andar, que viu outra a afogar-se e que viu outra ser eletrocutada. Também Sally, que viveu no orfanato entre os 2 e os 23 anos, foi abusada: chamavam-lhe “Pequeno Diabo”. Morreu em 2000 e foi o seu filho que partilhou com a jornalista todas as cartas trocadas entre a mãe e advogados.

Paul Marotta/ Getty Images

Nos anos 90, vários processos foram arquivados sob a alegação de que não havia provas suficientes. Noutros casos, as vítimas e a Igreja chegaram acordo. Muitos dos que viveram aqueles tempos já tinham morrido, desconheciam-se os nomes da grande maioria das freiras. Depois, o grupo de sobreviventes também não conseguiu seguir para julgamento como um só. Para prosseguir, cada uma das vítimas teria de ir para tribunal sozinha contra a Igreja Católica. Em 1998, o caso de St. Joseph’s foi fechado.

Agora, a investigação do BuzzFeed encontrou documentos que corroboram as histórias e comportamentos descritos pelos sobreviventes que então foram ignorados. A jornalista encontrou documentos da Igreja que provam que padres do St. Joseph’s foram acusados ou tratados por casos de violação ou abuso. Existem ainda registos de mais acusações em instituições que eram frequentadas por estas crianças (campos de verão, por exemplo).

“Desde 1935 até o orfanato fechar, em 1974, cinco dos oito capelães residentes do St. Joseph’s – os padres responsáveis – foram acusados de abuso sexual. Esses cinco governaram o orfanato durante a maior parte dos seus últimos 39 anos de existência, o que significa que durante todo esse tempo, apenas durante três anos o padre responsável pelo orfanato não era um abusador acusado”, lê-se na investigação.

O começo de uma longa batalha judicial

Joseph Barquin viveu durante vários anos no St. Joseph’s. Tal como muitos que sobreviveram à vida naquele lugar, cresceu, encontrou trabalho, apaixonou-se, casou. Até recentemente, muitos deles evitaram falar sobre aquilo por que passaram. Um dia, despido em frente à mulher, esta estranhou as cicatrizes que Joseph tinha nos genitais. Só aí, ele falou pela primeira vez do que lhe acontecera. “Uma freira do St. Joseph’s arrastou-o até a uma sala por baixo das escadas e acariciou-o à força e depois começou a cortá-lo com algo muito afiado. Ele não sabia o que era; apenas se lembra que havia sangue por todo o lado”, pode ler-se na investigação.

Encorajado pela mulher, Joseph foi consultar um advogado e juntos apresentaram queixa, mas já haviam passado muitos anos – o abuso tinha de ser denunciado até seis anos após ter acontecido. Corriam os anos 90. Então, o advogado teve uma ideia: convocar uma conferência de imprensa, em que Joseph contaria a sua história. O objetivo? Que outras vítimas o ouvissem e se juntassem à causa. E isso aconteceu. Ao longo dos dias seguintes, surgiram mais 40 ex-residentes a falar-lhe da experiência.

MARVIN RECINOS/ Getty Images

Reuniram-se num grupo de sobreviventes do orfanato. Em dois dias, partilharam dezenas de episódios: Joseph Barquin contou o que se passara no armário por baixo das escadas; Sally recordou-se da vez em que lhe atiraram comida à cara enquanto lhe gritavam quando ouviu uma outra vítima contar que lhe enfiaram a cabeça no meio do vómito; recordou também quando uma freira deu ordens aos mais velhos para violarem um rapaz.

Recordaram-se da régua, do remo, da pá, da cinta, do pequeno machado, da lâmpada, de um conjunto de contas do rosário. As memórias de todos os objetos surgiram misturadas com episódios de castigo e violência, por vezes ficavam confinados num tanque, outras eram fechados num armário. “Descreveram um sótão cavernoso. Quando se portavam bem, iam lá a cima aos pares para recuperar as roupas de domingo, experimentar roupas e casacos de inverno. Quando eram "maus", eram empurrados, arrastados e deixados sozinhos nas escadas a gritarem no vazio.”

A influência do grupo ganhou dimensão e foi então que um juiz permitiu que o caso de Joseph Barquin fosse em frente. Um bispo chegou mesmo a oferecer cinco mil dólares (atualmente pouco mais de quatro mil euros) a cada um deles em troca de um acordo. Entre 100 e 160 pessoas, que viveram no orfanato entre 1930 e 1970, terão aceitado.

Um novo advogado tomou conta do caso. A lista de vítimas foi crescendo, as histórias batiam certo, as memórias eram semelhantes. Também a lista de alegados agressores foi aumentando.

Contactados pelos responsáveis da investigação, os advogados que nos anos 90 defenderam a diocese acreditam que as histórias de freiras que mataram crianças são apenas isso mesmo, histórias. O advogado Jack Sartore, que entrevistou mais de 100 freiras, diz que provavelmente se tratou de contos que os miúdos contavam a meio da noite uns aos outros. “Coisas que cresceram na mitologia da organização.”

Em 1994, o grupo pediu para voltar a visitar o orfanato e, após uma tentativa falhada, conseguiu. Nesses tempos, o St. Joseph’s já não recebia crianças, servia apenas como escritório da Igreja. Hoje, o lugar está fechado.

Quem era as crianças?

Uma das crianças que fora entregue aos cuidados das Irmãs da Providência – a ordem que governava o orfanato – bebeu leite pela primeira vez quando ali chegou. Era demasiado pobre e os pais não tinham condições para cuidar dela. Nem todos eram órfãos, muitos não o eram e chegavam ali vindos de situações de miséria extrema.

No St. Joseph’s, fundado em meados de 1800, eram deixados os filhos dos doentes, dos viciados, dos presos. Vinham de famílias com histórias monstruosas de violência. “Muitos pais entregavam as crianças à freiras porque acreditavam que estavam a largá-las num local seguro”, lê-se na investigação.

“Os antigos residentes de St. Joseph’s contaram ser vítimas de tortura – desde o simplesmente horrível até ao absolutamente bizarro – que ocasionalmente era administradas como um castigo especial, mas que, com mais frequência, integravam apenas mais uma rotina. As suas histórias eram extremamente semelhantes, cada uma delas aumentando o peso e a credibilidade das anteriores.

Assim, o St. Joseph’s emergiu com o seu próprio universo, governado sob uma lógica cruel por detrás das paredes de tijolo apenas a uns quilómetros das movimentadas ruas da baixa de Burlington”, explica Christine Kenneally. A jornalista que assina a reportagem acrescenta, ainda, que ao longo dos quatro anos de investigação ouviu muito sobre as mortes pouco naturais de crianças em orfanatos. “Eram consequência da brutalidade das freiras”, escreve.

Jeff Swensen

Um freira, que chegou ao orfanato com 18 anos, confirmou que tinha autorização para agredir os menores. Hoje, aos 88 anos, recusou contar o que se passava no St. Joseph’s. A diocese rejeitou comentar os vários casos relatados pelo BuzzFeed. “Tratamos seriamente as acusações de abuso de crianças e estão a ser realizados procedimentos para reportar o caso às autoridades. Se não se pode alterar o passado, a diocese está a fazer tudo para garantir que as crianças são agora protegidas”, disse apenas o bispo John McDermott.

Estima-se que mais de cinco milhões de norte-americanos tenham passado por orfanatos só ao longo do século XX, atingindo o pico máximo nos anos 30 - o sistema incluía mais de 1600 instituições, financiadas sobretudo por fundos públicos, mas quase sempre geridas por ordens religiosas.

Segundo a investigação, situações semelhantes aconteceram em Montreal, no Canadá, e em Albany, no estado norte-americano de Nova Iorque (neste caso, ao contrário dos anteriores, as vítimas conseguiram que fosse levada a cabo uma investigação policial).

A investigação foi publicada esta segunda-feira, dias depois de ter sido conhecido um relatório com mais de 800 páginas que mostra como “padres predadores” de seis de oito dioceses da Pensilvânia usaram a fé das crianças e a confiança neles como líderes religiosos para as vitimizarem e, em seguida, as silenciarem.

Desde os anos 1940, possivelmente muito mais do que mil crianças terão sido abusadas, de acordo com o relatório, que apresenta alegações documentadas contra 301 padres. As seis dioceses investigadas representam cerca de 1,7 milhões de católicos. As restantes não foram incluídas porque já tinham sido investigadas anteriormente.