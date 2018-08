20 mil professores colocados. Veja aqui a lista

O Ministério da Educação divulgou esta quinta-feira as listas definitivas de colocação de professores. Segundo se lê no comunicado do Ministério tutelado por Tiago Brandão Rodrigues, 20 mil docentes ficaram colocados. Pode consultar AQUI as listas.

“A divulgação das listas no dia de hoje [quinta-feira], dentro do calendário previsto, a duas semanas do início das aulas, assegura a normalidade no arranque do ano letivo 2018/2019”, sublinha o Ministério. Foram realizados sete concursos: concurso interno antecipado, concurso externo ordinário, concurso externo extraordinário, concursos interno e externo do ensino artístico, mobilidade interna e contratação inicial.

Na nota, o Ministério refere ainda que este ano se regista “um número de vinculações sem precedentes”. “Foram vinculados cerca de 3.500 professores, que se vão somar aos também cerca de 3.500 docentes que vincularam no ano passado.”

Relativamente à mobilidade interna, foram atribuídos “cerca de 14 mil horários a docentes do quadro (QA/QE e QZP)1 , dos quais cerca de 11 mil em horários completos e cerca de três mil em horários incompletos”. Já na contratação inicial “ficaram colocados perto de 6.000 docentes contratados, dos quais cerca de três mil em horários completos”.

“Foram distribuídos horários completos e horários incompletos na mobilidade interna aos professores do quadro. Esta circunstância explica a necessidade de contratar cerca de 3.000 docentes externos para ocupar horários completos, apesar de terem vinculado aos quadros 7.000 professores nos últimos dois anos. Ficaram hoje colocados 20.000 professores”, acrescenta a nota.

