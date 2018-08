Suspeito de homicídio na Figueira da Foz vai ser entregue à PJ

O suspeito de homícidio, que foi detido quando se encontrava no interior de uma moradia devoluta na Figueira da Foz, vai ser entregue à Polícia Judiciária

O suspeito do homicídio de uma mulher em Quiaios vai ser entregue à Polícia Judiciária, depois de ter sido detido às 10h30 desta quarta-feira naquela zona do município da Figueira da Foz, disse o tenente-coronel da GNR Henrique Armindo.

O segundo comandante do comando territorial de Coimbra da GNR falava aos jornalistas nas imediações do posto territorial de Quiaios para explicar os contornos da detenção: "Pelas 10h30, conseguimos deter o suspeito, o que aconteceu na sequência das nossas buscas e com o apoio de familiares, como tínhamos definido como estratégia".

"Não ofereceu resistência, nem estava armado. Mas estava alterado, nervoso, baralhado e agora será entregue à Polícia Judiciária, para as diligências habituais", explicou.

Antes desta declaração, a GNR tinha explicado que o suspeito estava no interior de uma moradia devoluta pertencente à família.