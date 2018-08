Número de feridos no incêndio em armazém na zona lisboeta da Estrela sobe para cinco

Zona onde deflagrou o incêndio é um complexo de armazéns, os quais se encontravam com os compartimentos trancados, o que obrigou os operacionais ao arrombamento de portas

O número de feridos causado pelo incêndio que deflagrou nesta quarta-feira num armazém/oficina, na freguesia da Estrela, em Lisboa, dado como extinto às 16h11, subiu para cinco, segundo o responsável pelas operações do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB).

Anteriormente, fonte do RSB disse à agência Lusa que, nas operações de combate às chamas, um bombeiro dos voluntários de Campo de Ourique partiu o braço direito na sequência de uma queda, enquanto um funcionário de 47 anos da oficina sofreu queimaduras no braço esquerdo e uma mulher teve de ser assistida por inalação de fumos.

Aos jornalistas, Eduardo Reis, do RSB, contou que o bombeiro sofreu uma queda "de quatro metros", tendo sido transportado para o Hospital de São José, enquanto o homem, de 47 anos, sofreu queimaduras na face e no braço esquerdo quando ajudava a combater as chamas. Além destes três feridos inicialmente registados, no decorrer das operações, outros dois bombeiros do RSB sofreram ferimentos ligeiros: um ficou com a mão presa numa porta e o outro sofreu uma eletrocussão.

O comandante pelas operações no terreno afirmou, pelas 17h30, que o rescaldo ainda vai durar "uma a duas horas". Eduardo Reis esclareceu que a zona onde deflagrou o incêndio é um complexo de armazéns, os quais se encontravam com os compartimentos trancados, o que obrigou os operacionais ao arrombamento de portas.

Apesar de anteriormente o RSB ter dito tratar-se de um armazém/oficina automóvel, este responsável referiu que é "desconhecida a atividade" que se praticava no interior dos armazéns, razão pela qual ainda não é possível quantificar os danos materiais.

Na rede social Twitter, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP informa que, "devido a incêndio urbano, o trânsito encontra-se totalmente cortado nas seguintes artérias: Calçada das Necessidades, Rua do Borja e Rua do Possolo". O Cometlis aconselha os automobilistas a procurarem alternativas.

O alerta foi dado pelas 14h50 e fonte do RSB explicou anteriormente tratar-se de um incêndio num "armazém e oficina de automóveis", na Rua do Borja, n.º 131. Nas operações estiveram envolvidos 41 operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros e elementos dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique.