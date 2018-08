Procurador da Pensilvânia acusa: Vaticano sabia e participou na ocultação de abusos a crianças

Usavam a fé para ganhar a confiança das crianças, falavam em Deus para se aproximarem quando as intenções eram outras. Possivelmente, mais de mil menores foram abusados desde 1940 por 301 padres de seis dioceses da Pensilvânia. A denuncia foi feita há dias num relatório de 884 páginas, elaborado por um grande júri norte-americano. Esta terça-feira, a história ganha um novo aspeto: o Vaticano sabia dos abusos e participou na sua ocultação, de acordo com a acusação feita pelo procurador-geral do estado norte-americano em que os atos foram praticados.

“Há exemplos específicos de onde o abusos aconteciam, onde os padres iam, onde os bispos iam e mentiam aos paroquianos, mentiam às autoridades, mentiam ao público, mas depois documentavam tudo em arquivos secretos que partilhavam várias vezes com o Vaticano. Há exemplos concretos em que o Vaticano sabia e estavam envolvidos na ocultação”, contou Josh Shapiro, procurador-geral da Pensilvânia e um dos responsáveis pela elaboração do relatório, em declarações ao programa “Today” do canal norte-americano NBC. “Posso assegurar que existem factos, provas que levam a esta ocultação e o que aconteceu diretamente ao Vaticano”, insistiu.

Sem explicar em concreto quais as provas que lhe dão a certeza do conhecimento da Santa Sé, o procurador-geral não soube responder até que ponto o Papa pode ter tido conhecimento do que estava a acontecer. “Não posso falar do Papa Francisco”, sublinhou.

Neste momento, o único documento que se encontra em domínio público é o relatório, publicado a 14 de agosto. “E incluiu referências ao conhecimento do Vaticano. Tudo o resto permanece selado no processo do grande-júri”, acrescentou à CNN um porta-voz de Shapiro. Questionado pela estação, o porta-voz do Vaticano recusou comentar, alegando que precisava de mais informação sobre as provas.

Um relatório com mais de 800 páginas, e após dois anos de trabalho, que resulta da investigação de seis das oito dioceses da Pensilvânia, mostra como “padres predadores” usaram a fé das crianças e a confiança neles como líderes religiosos para as vitimizarem e, em seguida, as silenciarem. Desde os anos 1940, possivelmente muito mais do que mil crianças terão sido abusadas, de acordo com o relatório, que apresenta alegações documentadas contra 301 padres. As seis dioceses investigadas representam cerca de 1,7 milhões de católicos. As outras duas não foram incluídas porque já tinham sido investigadas anteriormente.