GNR procura suspeito de homicídio de mulher em Quiaios, Figueira da Foz

A GNR está a procurar o homem suspeito de ter matado a mulher em Quiaios, Figueira da Foz, depois de ter entrado na casa do casal e não o ter encontrado, disse fonte daquela organização militar. No local, às 15h20, Henrique Armindo, segundo comandante do Comando Territorial de Coimbra, disse aos jornalistas que o homem sofre de problemas psiquiátricos.

A GNR pede à população "que comunique, caso aviste o homem, mas que não se aproxime, porque o homem pode estar armado e desconhece-se que tipo de comportamento poderá ter". Às 15h30, a GNR dizia aos jornalistas que mantinha "diligências" para encontrar o suspeito, que estará armado e que terá matado a mulher com um único tiro. A GNR encontrou também outras armas no interior da casa.

No local, além da GNR, bombeiros e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), está a Polícia Judiciária. A vítima tinha 48 anos e o alerta para o incidente foi dado pelo filho do casal pouco depois das 7h30 desta terça-feira, disse à Lusa, ainda durante a manhã, a GNR.