Fundo Ambiental: €1,5 milhões para educar a poupar água e a cuidar dos rios

Saídas de campo para monitorização de rios, criação de percursos interpretativos em ecossistemas de água doce, ações de formação e de sensibilização para o uso eficiente da água viradas para a população escolar, mas também para os consumidores de água domésticos e agrícolas, fazem parte de um leque vasto de ações que integram os 39 projetos agraciados com uma fatia da verba de €1,5 milhões disponibilizada pelo Ministério do Ambiente.

O financiamento do Fundo Ambiental para “Promover o Uso Eficiente da Água” e “Repensar Rios e Ribeiras” vai ao encontro dos objetivos da Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020) que “assume o compromisso de promover uma maior consciência ambiental da população, estimulando valores e atitudes de uma sociedade de baixo carbono, racional e eficiente na utilização dos seus recursos e na valorização do território”, lembra o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, em declarações ao Expresso. E acrescenta: “Esta é uma tarefa de todos, mas cabe-nos a nós liderar, escolhendo os temas mais importantes, e alocar as verbas para que as ações possam ser desenvolvidas.”



Na cerimónia de atribuição dos “premiados”, que decorreu esta tarde no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, Matos Fernandes, anunciou que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vai encomendar no próximo ano dois estudos para avaliar os efeitos destes projetos. “Será feito um inquérito à atitude dos portugueses em matérias ambientais e será avaliado o resultado destes projetos com base num conjunto de indicadores”, explica o ministro, sublinhando que “de modo algum se duvida da sua qualidade e da boa aplicação de fundos públicos”.

Entre os candidatos apoiados estão organizações não governamentais do ambiente, como a Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), a Associação Pato ou a Zero, mas também Câmaras Municipais, como a de São Brás de Alportel ou a de Loulé, e empresas públicas como a EPAL ou a Águas do Norte ou a Ciência Viva. Dinamizar a participação dos cidadãos na resolução dos problemas ambientais locais e incentivar a redução de consumos de água estão entre os principais objetivos dos projetos.