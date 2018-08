Padre Fernando Calado Rodrigues: “Não se pode passar a ideia de que a pedofilia é uma prática generalizada na Igreja”

Num artigo de opinião, o sacerdote de Bragança lembra que “desde 2012 foram introduzidos procedimentos que (...) têm levado à diminuição drástica dos casos identificados”

“Não se pode passar a ideia que é uma prática generalizada na Igreja o abuso de menores e que nada tem sido feito para o evitar.” Num artigo de opinião publicado na edição desta segunda-feira do “Jornal de Notícias”, o padre Fernando Calado Rodrigues começa por considerar que “nada do que se diga ou escreva em defesa da Igreja pode servir para desvalorizar os abusos sexuais no seu interior, mas faz um alerta: Não se pode tomar a parte pelo todo”.

“Em nome da verdade”, afirma no artigo “O sexo dos padres”, “desde 2012, foram introduzidos procedimentos que (...) têm levado à diminuição drástica dos casos identificados”. “É preciso fazer mais”, sublinha, “mas não se pode dizer que nada está a ser feito”.

Quanto ao impacto do celibato nos padres abusadores, o sacerdote de Bragança, cronista regular do “JN”, cita as conclusões de Juan María Uriarte (doutor em psicologia e antigo bispo de Zamora e San Sebastian) no livro “El Celibato”, onde são apresentados estudos que atestam que “a tendência para a pedofília tem como origem um grande défice no desenvolvimento sexual e afetivo do sujeito”, não sendo a frequência desta prática “no âmbito familiar, profissional, educativo e lúdico quantitivamente menor que no âmbito celibatário”.