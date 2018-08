Incêndios.Três dos GNR feridos no incêndio de Mourão com ferimentos graves

Três dos militares da GNR queimados no incêndio que está a afetar o concelho de Mourão (Évora) são "feridos graves", tendo um sido levado para o Hospital de Évora e os outros dois para Coimbra e Porto, revelou o INEM.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse à agência Lusa que os cinco militares da GNR feridos no fogo, com queimaduras, são todos homens e os três feridos graves "já foram transportados" para as unidades hospitalares.

Um deles, de 32 anos, precisou a fonte, seguiu para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) na ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Moura".

"Os outros dois, que inspiram maiores cuidados, foram helitransportados", acrescentou, explicando que um deles, de 39 anos, foi levado para os Hospitais da Universidade de Coimbra e que o outro, de 30 anos, foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.