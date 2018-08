Ventos fortes voltam a perturbar a operação no Aeroporto da Madeira

Quatro aviões divergiram este domingo do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo devido aos ventos fortes na zona de Santa Cruz. De acordo com as informações prestadas por fonte aeroportuária local, dois aviões da companhia aérea easyJet, provenientes de Lisboa e Porto, não conseguiram aterrar e regressaram aos aeroportos de origem. Outros dois, um proveniente de Hanôver, na Alemanha, e outro de Bruxelas, na Bélgica, foram para a ilha do Porto Santo. A situação operacional pode ser acompanhada AQUI.

No dia de ontem, um outro avião da EasyJet já havia cancelado a sua ligação ao Funchal devido aos ventos na zona do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. Tratou-se do voo U27603, proveniente de Lisboa que retornou à capital portuguesa por causa dos ventos, cancelando, assim, a ligação, adiantou a mesma fonte. Um outro avião, proveniente de Amesterdão, divergiu para a ilha do Porto Santo mas, entretanto, aproveitando uma melhoria nas condições meteorológicas, conseguiu aterrar, estando, pelas 13:15, as operações a decorrer com normalidade.