Foi crime e violento, o mistério da morte de Luís Grilo

O corpo encontrado, esta sexta-feira, em elevado estado de decomposição e com várias marcas de violência, pertence ao triatleta Luís Miguel Grilo, de 50 anos, desaparecido há mais de um mês

Dia 16 de julho de 2018. Esta foi a última vez que o triatleta e engenheiro informático de profissão Luís Miguel Grilo, de 50 anos, foi visto. Saiu de casa, em Cachoeiras, Vila Franca de Xira, para fazer o habitual treino de bicicleta. O relógio marcava as 16h. Disse à mulher que demoraria as comuns duas horas e meia. Nunca mais voltou, porque a morte parece ter corrido para ele.

Passou mais de um mês e nenhuma notícia chegou, apenas a de que o telemóvel do desportista tinha sido localizado, três dias depois, pela Polícia Judiciária (PJ), através do sinal de GPS, na berma de uma estrada em Casais da Marmaleira. Mais nada, até esta sexta-feira, quando um corpo, em elevado estado de decomposição, foi encontrado.

E aqui começa o mistério da Estrada Municipal 1070, em Avis, no distrito de Portalegre. Havia fortes indícios de que o cadáver podia pertencer ao atleta, o que se veio a confirmar mais tarde, apurou o Expresso junto de fonte da Polícia Judiciária (PJ). O corpo foi avistado, ao início da manhã, por um popular, que contactou o posto local da GNR.

O estado de decomposição não permitiu aferir a idade, mas fonte policial confirmou tratar-se de um indivíduo de sexo masculino, despido, com um saco na cabeça e com marcas de violência, que indicam, pelo menos, uma pancada na cabeça. As suspeitas de homicídio levaram a que a investigação ficasse a cargo da Polícia Judiciária.

O presumível crime não terá sido cometido em Avis, uma vez que o corpo apresentava sinais de ter sido arrastado para o local onde veio a ser localizado, a 134 km da casa do triatleta, onde vivia com a mulher e o filho de 12 anos.

Antes do desaparecimento, Luís tinha regressado há duas semanas de Frankfurt, cidade alemã onde participou numa das competições mais exigentes do triatlo.