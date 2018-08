nostalgia. O pátio dos sonhos

A partir de que idade começamos a ter saudades da infância? A mim aconteceu-me agora, com os 40 ao virar da esquina. Há uns meses, num curto regresso a Espinho, emocionei-me ao visitar o pátio onde passei os momentos mais felizes antes de ir para a universidade, nas traseiras do prédio para onde fomos viver quando eu tinha 8 anos. O pátio da Rua 28 era o lugar de todas as brincadeiras. E de todos os nossos sonhos.

Era para lá que íamos depois das aulas e era lá que passávamos o dia todo aos fins de semana. Nunca gostei de me levantar cedo, mas naquela altura isso parecia não importar. Pouco depois das 9h, o Hugo e o Hélio, dois irmãos que andavam sempre pegados, vinham bater no estore do quarto que eu dividia com o meu irmão e lá nos levantávamos num repelão. Os outros iam chegando à medida que nos ouviam a correr atrás de uma bola: o Fabiano, que era brasileiro e que viera para Espinho porque os pais estavam a fazer um doutoramento em Portugal; o Vítor, que vivia no nosso prédio e que tratávamos pelo apelido, Couto; a Salomé e a Diana, as princesinhas do bairro, não só porque eram as mais bonitas, mas também porque eram sobrinhas de um futebolista que jogara no FC Porto e era capitão da seleção nacional.

Um dia, organizámos um pequeno campeonato de futebol no pátio e, como as irmãs eram da nossa equipa, vestimos todos camisolas do FC Porto com o número 5. O craque observou-nos da sua varanda no último andar e foi providencial quando uns velhotes insuportáveis, que embirravam com tudo o que fazíamos, decidiram chamar a polícia pela enésima vez. Os agentes estavam determinados a pôr fim à nossa diversão, mas sucumbiram à diplomacia do craque, que acabou a distribuir autógrafos. Correu tudo lindamente, menos para a minha irmã, que me negou um golo de levantar qualquer estádio e acabou por romper o tendão do polegar.

Todos os momentos eram bons pretextos para uma futebolada. Eu e o Hugo, que éramos os mais velhos, defrontávamos muitas vezes o Fabiano e o Hélio, que jogavam no SC Espinho e passavam o tempo todo a tentar meter a bola por entre as nossas pernas. Exultavam cada vez que o conseguiam, mas logo levavam um empurrão e acabavam por conceder mais um golo. Outras vezes, para aumentar o grau de dificuldade, impúnhamos novas regras: e se só valessem golos de calcanhar? Ou só de cabeça? Esta era a minha versão favorita, porque, como eu e o Hugo éramos mais altos, vencíamos com facilidade.

Quando nos aborrecíamos do futebol, improvisávamos outros desportos, tantos que o pátio às vezes parecia o palco de umas miniolimpíadas. Uma simples corda amarrada entre duas árvores dava para dois desportos: se a púnhamos mais alta, acima da cabeça, jogávamos voleibol, e ganhava quem estivesse na equipa do Hugo, que jogava na Académica de Espinho; se a púnhamos mais baixa, à altura da cintura, jogávamos ténis, e ganhava eu, que era federado. Por causa do Couto, começámos também a jogar beisebol e depressa me tornei um especialista em home runs, fazendo as bolas de ténis voar por cima dos prédios de quatro andares – o meu irmão levou o beisebol mais a sério e foi mesmo campeão nacional de cadetes numa equipa de Oliveira de Azeméis, os Peloteros AZ.

Por vezes, saíamos do pátio e fazíamos contrarrelógios de bicicleta à volta do quarteirão. Saíamos das curvas a tal velocidade que raramente olhávamos para ver se vinha algum carro, pelo que hoje me parece um milagre que nunca ninguém se tenha magoado. Todos os segundos contavam e queríamos aproveitá-los bem. Não é assim que se deve viver a adolescência?

Tinham passado mais de 20 anos desde a última vez que pisara aquele pátio, mas foi como se nunca de lá tivesse saído. Quando abri os olhos, o pátio estava deserto, com um ar abandonado. Já não havia miúdos a correr atrás de uma bola ou a improvisar as primeiras transgressões num palacete abandonado. Talvez ali já não morem crianças. Ou talvez elas já não brinquem na rua. Saberão o que perdem?