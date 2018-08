“Se não fosse ele, não havia dois mortos. Havia três”

Eram quase três da tarde daquela quinta-feira de agosto e Manuel António estava em pé ao lado de Carlos Santos, o seu colega mais novo dos voluntários de Oeiras. Tinha acabado de o resgatar de uma morte quase certa. O rapaz de 18 anos, sentado numa maca da tenda de socorro montada pela Cruz Vermelha no Largo do Carmo, começava a conseguir respirar depois do fundo inalado. Mas o ar perdido, como se olhasse sem ver, escondia o choque. E nenhum dos dois sabia que uma fotografia captara esse preciso momento.

