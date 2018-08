Incêndio em Seia está dominado

O fogo em zona florestal iniciado esta sexta-feira à tarde já se encontra controlado. Um bombeiro sofreu ferimentos leves durante o combate às chamas

O incêndio que lavra em Seia desde sexta-feira está "dominado", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do distrito da Guarda. “O risco de reativação é sempre uma realidade, que nós minizamos, mas essa possibilidade”, reconhece o segundo comandante distrital, Miguel Teixeira, contactado pelo Expresso.

O mesmo responsável confirmou que o fogo “está em fase de rescaldo”, acrescentando que as principais dificuldades no combate às chamas “foram a urografia, o relevo do terreno, com encostas e vegetação de pinhal”, fatores somados “à progressão muito rápida e a condições meteorológicas bastante adversas”.

De acordo com a página eletrónica da Autoridade Nacional da Proteção Civil, estão no terreno 361 operacionais, com 121 viaturas, apoiados por dois meios aéreos. “O número de efetivos no terreno vai ser reduzido, uma vez que o trabalho de rescaldo está a correr favoravelmente”, explicou Miguel Teixeira.

O fogo começou por volta das 16h de sexta-feira, numa zona de povoamento florestal, em Fontão, Loriga, no concelho de Seia, no distrito da Guarda.

Um bombeiro ficou ferido, este sábado, durante o combate ao incêndio. O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), Jaime Soares, previu uma rápida recuperação do bombeiro ferido no incêndio que lavra em Seia, considerando as lesões de "pequena gravidade".

Em declarações à agência Lusa, Jaime Marta Soares disse que, "felizmente, os ferimentos são de pequena gravidade", estando o operacional dos Bombeiros Voluntários da Nazaré a receber tratamento nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

"A segurança é uma das nossas principais preocupações. É uma situação sempre de lamentar, mas estamos convencidos de que o bombeiro terá uma rápida recuperação", acrescentou.

O operacional, do corpo de Bombeiros Voluntários da Nazaré, sofreu várias queimaduras e "é considerado ferido leve", adiantou à agência Lusa a fonte do CDOS ao início da tarde.