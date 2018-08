Eletrónica de papel mais próxima da massificação

“Nature Electronics” conta como mil transístores de papel foram testados com sucesso em Lisboa

Uma equipa de alunos de doutoramento e de mestrado liderada por Elvira Fortunato e Rodrigo Martins, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (UNL), fabricou e testou mais de mil transístores de papel para as provas das Olimpíadas Internacionais de Física 2018, realizadas no final de julho em Lisboa. Organizadas pela Sociedade Portuguesa de Física com o apoio do Ministério da Educação e de vários patrocinadores públicos e privados, as Olimpíadas trouxeram a Lisboa mais de 400 alunos do ensino secundário (11º e 12º anos) de 90 países dos cinco continentes, vencedores das Olimpíadas nacionais.

“Isto revela como é fácil fabricar estes transístores”, lê-se na edição de 13 de agosto da “Nature Electronics”. No editorial, a revista salienta a resistência dos dispositivos inventados na UNL e “a sua potencial robustez,” uma vez que “precisaram de sobreviver ao transporte” até às Olimpíadas, bem como “ao manuseio descuidado” e continuado pelos jovens concorrentes durante o evento. E recorda que estes dispositivos, que usam papel em vez do tradicional silício, “têm aplicações potenciais em áreas como embalagens inteligentes de baixo custo e etiquetas de identificação por radiofrequência (RFID) para gestão de inventários ou rótulos de alimentos embalados”.

A revista britânica diz que há um problema no ensino da eletrónica provocado pelo fabrico de dispositivos cada vez “mais complexos e impenetráveis”: apesar das vantagens evidentes na eletrónica de consumo “devido ao enorme aumento do seu desempenho e das suas capacidades”, a aprendizagem dos aspetos fundamentais da eletrónica “está hoje reservada largamente a cursos para lá do ensino secundário, com o design de circuitos e de hardware empurrado para os últimos anos da educação superior”.

Mas na 49ª edição das Olimpíadas Internacionais de Física em Lisboa, as primeiras realizadas em Portugal, uma introdução às questões básicas da eletrónica foi um dos temas-chave do evento. A competição tinha uma componente teórica e outra experimental. A cada estudante foi dado um transístor de papel e um transístor convencional baseado em silício, bem como diversas ferramentas. O objetivo era medir os parâmetros característicos dos dois dispositivos. No final, 8% dos estudantes receberam medalhas de ouro, 25% de prata e 50% de bronze, cabendo a melhor classificação global ao aluno chinês Yang Tianhua.

“Comunidade científica já não tem dúvidas”

Ao Expresso, Elvira Fortunato explica que “o transístor de papel foi eleito como peça inovadora das provas, o que significa que se ofereceu um produto de cariz nacional nas primeiras Olimpíadas Internacionais de Física realizadas em Portugal”. Por outro lado, este produto e todo o trabalho de investigação envolvente “ganharam grande projeção internacional, porque estiveram no evento alunos e professores de 90 países”. O seu marido, Rodrigo Martins, que é presidente da Academia Europeia das Ciências, acrescenta que “a comunidade científica, ao aceitar que o transístor de papel fosse usado como prova de conceito académico nas Olimpíadas, mostrou que já não tem dúvidas” quanto às potencialidades da eletrónica de papel.

Os mais de mil transístores de papel usados e respetivos circuitos impressos, também em papel, “foram projetados, produzidos, testados e validados antes das provas nos laboratórios de microeletrónica e eletrónica impressa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL, tendo por base o nosso trabalho pioneiro na área do papel eletrónico”, diz Elvira Fortunato. O laboratório associado que dirige, o CENIMAT-i3N, está a desenvolver um projeto nesta área com a Imprensa Nacional — Casa da Moeda. Chama-se Papel Secreto e pretende substituir sistemas que usam silício pela eletrónica transparente de papel, para aumentar a segurança de documentos e cartões e permitir a receção, armazenamento e transmissão de dados.