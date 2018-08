Câmara de Pedrógão alvo de insultos e ameaças telefónicas

As instalações da Câmara Municipal de Pedrógão Grande estão a lidar nos últimos dias com um número anormal de chamadas. Em causa estão tentativas de contacto por parte de pessoas que fizeram donativos, agora revoltadas com as suspeitas de irregularidades na aplicação dos fundos. As informações foram avançadas pela edição impressa do “Jornal de Notícias” deste sábado

São às dezenas as chamadas e emails insultuosos e ameaçadores que chegam por estes dias à Câmara Municipal de Pedrógão Grande, de acordo com as informações avançadas este sábado pelo “Jornal de Notícias”. A situação verifica-se desde quinta-feira, depois de a TVI ter denunciado suspeitas de irregularidades na aplicação dos fundos, criando, de acordo com o diário, “um clima de indignação generalizada”. A existência de possíveis irregularidades não é propriamente nova, mas a divulgação de informação sensível em televisão terá despoletado a ação de quem fez doações para as vítimas dos incêndios do último ano. No passado mês de julho, a revista “Visão” dava destaque de capa a uma investigação sobre a má utilização de verbas, com a newsmagazine a apontar mesmo para um desvio de cerca de 500 mil euros de donativos — que terão sido aplicados na reconstrução de segundas e terceiras habitações.