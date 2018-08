56 fogos causados por cigarros atirados ao chão

Os cigarros não são a principal causa dos fogos por negligência mas talvez a mais fútil e evitável, a par dos sete originados por foguetes festivos ou dos 34 iniciados por fogueiras de piqueniques e acampamentos. Quase um terço (2289) começou em queimas e queimadas. Até 15 de agosto arderam 34.791 hectares.

Este ano registaram-se menos 40% de incêndios rurais e a área ardida caiu 49% quando comparada com a área média consumida pelas chamas no mesmo período nos 10 anos anteriores (2008 -2017), como revela o último relatório do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.