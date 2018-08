Seia. Fogo continua ativo e mobiliza 370 operacionais este sábado

O fogo numa zona de povoamento florestal, em Loriga, no concelho de Seia, na Serra da Estrela, no distrito da Guarda tem neste momento “três frentes ativas”

Mais de 350 elementos, apoiados por cerca de 120 veículos e dois meios aéreos, continuavam na manhã deste sábado a combater as chamas de um incêndio que deflagrou na sexta-feira à tarde em Seia, no distrito da Guarda. De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, em declarações à Lusa, pelas 08h20, o incêndio mantinha três frentes ativas, que estavam a ser combatidas por 370 elementos, apoiados por 122 veículos e dois meios aéreos.

Nesta sexta-feira à noite o contingente era superior e contava com um total de 396 operacionais, apoiados por 129 viaturas. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, na última noite, o incêndio continuava ativo "com três frentes ativas". O fogo começou na sexta-feira pelas 16h13, numa zona de povoamento florestal, em Fontão, Loriga, no concelho de Seia, na Serra da Estrela, no distrito da Guarda.

A fonte do CDOS da Guarda acrescentou ao início da noite que não havia povoações em perigo. O presidente da Câmara Municipal de Seia, Carlos Filipe Camelo, referiu à Lusa que o combate ao incêndio rural estava a "evoluir favoravelmente", tendo em conta o esforço inicial realizado, "em força e musculado", pelos meios aéreos. Segundo o autarca, previa-se que houvesse "um aumento de humidade durante a noite" e que o fogo pudesse ser dominado pelos meios no terreno.

[Notícia atualizada este sábado, pelas 9h.]