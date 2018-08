Ryanair vai passar a cobrar até dez euros por bagagem de mão

A companhia aérea irlandesa Ryanair anunciou que a partir de novembro vai cobrar até dez euros pela chamada bagagem de mão, nomeadamente por qualquer mala que pese até dez quilos, algo que até agora era gratuito.

A partir de 1 novembro, os passageiros não prioritários só poderão transportar gratuitamente na cabina do avião uma bolsa de viagem, enquanto os prioritários poderão levar duas bagagens sem nenhum custo adicional, incluindo uma mala.

A empresa justifica a medida com o objetivo de reduzir atrasos nos voos.

Anteriormente, todos os clientes não prioritários podiam levar uma bagagem de mão e uma mala a bordo sem custo adicional. No entanto, as malas tinham que ser marcadas à porta do avião para depois serem transportadas no porão, uma logística que a empresa diz estar na origem de vários atrasos.

A nova política de gestão de bagagem será aplicada a todas as viagens posteriores a 1 de novembro, de acordo com a Ryanair, que sublinha que o serviço prioritário tem um limite de 95 passageiros por voo.