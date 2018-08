Passam este sábado 30 anos sobre o ‘inferno’ que atingiu o Chiado, em plena baixa de Lisboa, destruindo grande parte dos edifícios nas ruas do Carmo, Nova do Almada e Garret, até à Calçada do Sacramento, assim como o Grandella e os Grandes Armazéns do Chiado. Mas o bairro soube reerguer-se, ganhar vida e ser de novo um dos mais marcantes pontos de encontro da capital