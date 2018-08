Idosa encontrada morta na habitação em Évora com corpo em estado de decomposição

Mulher estava “morta há alguns dias”, indicou uma fonte da PSP, acrescentando que “não há suspeitas de crime

Uma mulher com cerca de 80 anos que vivia sozinha numa rua do centro histórico de Évora foi nesta sexta-feira encontrada morta em casa com o corpo em estado de decomposição, disse à agência Lusa fonte da PSP. Segundo a mesma fonte, a polícia foi alertada por um vizinho, cerca das 18h00, devido ao "mau cheiro" proveniente da habitação, situada na Rua Romão Ramalho.

Após a polícia e os bombeiros terem entrado no interior da residência foi constatado que a mulher estava "morta há alguns dias", indicou a fonte da PSP, acrescentando que "não há suspeitas de crime". O corpo da mulher foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.