Fogo em Seia continua ativo e mobiliza mais de 300 operacionais

O fogo numa zona de povoamento florestal, em Fontão, Loriga, no concelho de Seia, na Serra da Estrela, no distrito da Guarda. Tem neste momento “duas frentes ativas, com grande extensão”

Um total de 310 operacionais, apoiados por 98 viaturas e um meio aéreo, estão envolvidos no combate a um incêndio rural em Loriga, no concelho de Seia, disse esta sexta-feira a proteção civil. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, pelas 20h45, o incêndio continuava ativo "com duas frentes ativas, com grande extensão". O fogo começou pelas 16h13, numa zona de povoamento florestal, em Fontão, Loriga, no concelho de Seia, na Serra da Estrela, no distrito da Guarda. A fonte do CDOS da Guarda acrescentou que "não há povoações em perigo". O presidente da Câmara Municipal de Seia, Carlos Filipe Camelo, referiu à Lusa que o combate ao incêndio rural está a "evoluir favoravelmente", tendo em conta o esforço inicial realizado, "em força e musculado", pelos meios aéreos. Segundo o autarca, prevê-se que "haja um aumento de humidade durante a noite" e que o fogo possa ser dominado pelos meios que se encontram no terreno. Durante a tarde, o fogo chegou a ser combatido por nove meios aéreos, que foram sendo, entretanto, desativados com o cair da noite.