Enfermeiro-atleta do Porto doa a associação um euro por cada quilómetro percorrido em Vigo

Um enfermeiro do Centro Hospitalar de São João, Porto, vai correr este fim de semana ao longo de 24 horas em Vigo, Espanha, para angariar fundos para a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA-Norte).

Em declarações à agência Lusa, o enfermeiro Duarte Gil Barbosa, que em 2016 tinha feito uma prova em Vale de Cambra, na qual doou um euro por cada quilómetro percorrido à Associação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC), avançou que este ano está focado em correr "pelo menos 200 quilómetros", sendo que desta vez a causa é o autismo.

Conhecido como "enfermeiro-atleta", Duarte Gil Barbosa, de 46 anos que exerce funções na Unidade Pós-Anestésica do Hospital de São João, inicia a corrida sábado às 12 horas no Parque de Castrelos, espécie de Parque da Cidade localizado no centro de Vigo, e termina às 12 horas de domingo. O percurso tem exatamente um quilómetro e esta é a quinta edição de uma prova espanhola que conta com centenas de inscritos e cujo recorde é 200,7 quilómetros percorridos.

"Proponho-me fazer o maior número de voltas possível e doar um euro por cada quilómetro. O meu foco são os 200 quilómetros pelo menos e, quem sabe, bater o recorde atual da prova. Tenho amigos com filhos com autismo e sei as dificuldades pelas quais passam. Pareceu-me importante contribuir e divulgar a causa", disse, à Lusa, Duarte Gil Barbosa.

O "enfermeiro-atleta" - que no ano passado também promoveu um evento na estação de comboios de São Bento, no qual durante 24 horas deu abraços para "provar que um abraço não contamina ninguém" e recolher fundos para a Abraço - contou que em Vigo vai ter a assistência da Hora do Lobo/CF Perosinho, uma equipa de atletismo de Vila Nova de Gaia.

Além da doação a título próprio, Duarte Gil Barbosa conta que a APPDA-Norte receba mais donativos no âmbito deste evento uma vez que, avançou, "muitos colegas e amigos já prometeram doar o mesmo número de euros" que o enfermeiro, nomeadamente, frisou, a Ordem dos Enfermeiros.