Emigrantes que voltem vão pagar metade do IRS

Quem regressar a Portugal terá desconto de 50% no IRS e deduzirá despesas com viagens e habitação. No Estado metade dos precários na Educação marca passo

Será uma das medidas emblemáticas do Orçamento do Estado para 2019 mas já praticamente finalizada. O Expresso sabe que a proposta para atrair jovens qualificados a regressarem a Portugal passa por conceder um desconto de 50% no IRS e permitir a dedução de custos de instalação, como a viagem de regresso e as despesas com habitação. A medida não é exclusiva para jovens, abrangendo todos os que saíram do país até 2015 e regressem em 2019 ou 2020. Entretanto, no Estado, o processo de regularização de precários continua a marcar passo, sendo praticamente certo que o Governo não conseguirá cumprir o calendário anunciado de integração.

