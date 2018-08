Associação de bairro de Almada fecha até ter resposta sobre falta de apoios

Segundo o responsável da associação existem vários assuntos pendentes por resolver, como a iluminação pública, a acumulação de lixo, a falta de contentores e também de pavimentação das ruas.

A Associação de Moradores do Bairro do Segundo Torrão, em Almada, no distrito de Setúbal, anunciou que vai encerrar por tempo indeterminado até ter uma resposta das entidades competentes sobre a falta de apoios a este bairro clandestino.

"Por motivos de força maior, a nossa Associação de Moradores do Bairro do Segundo Torrão irá encerrar as portas num período de tempo indeterminado, até as respetivas entidades nos darem os respetivos esclarecimentos sobre a falta de apoio", avançou o presidente, Paulo Silva, numa publicação na página de 'Facebook' da associação, no domingo.

Segundo o responsável, existem vários assuntos pendentes por resolver, como a iluminação pública, a acumulação de lixo, a falta de contentores e também de pavimentação das ruas. A agência Lusa tentou contactar Paulo Silva, mas até ao momento não foi possível obter declarações.

O Segundo Torrão situa-se na Trafaria, perto da praia de São João e com uma vista privilegiada para Lisboa, porém, este é um bairro clandestino onde vivem mais de três mil pessoas em condições precárias. Em reportagem à agência Lusa no dia 15 de agosto, moradores e membros de associações locais falaram sobre os problemas deste bairro que se começou a formar ilegalmente há cerca de 40 anos.

Alexandra Leal, coordenadora da Associação Cova do Mar e do ATL gratuito Fábrica dos Sonhos, sublinhou que o bairro "tem características de uma favela", não tem infraestruturas, a limpeza camarária não é suficiente e a iluminação é muito precária. "Ficamos sem luz muitas vezes, às vezes mais de quinze dias", apontou Maria Almada, moradora desde 2009.

Já António Silva, também morador, mostrou-se muito descontente pela falta de luz, de água - que foi arranjada recentemente, mas "só para certas pessoas" -, e também em relação à limpeza das ruas, comentando que "não se vê a recolha do lixo".

Na ocasião, a agência Lusa questionou a Câmara Municipal de Almada sobre o porquê de aquele bairro continuar ilegal e a vereadora da Intervenção Social e da Habitação esclareceu que o Segundo Torrão "está implantado sobre terrenos que pertencem à administração do Porto de Lisboa e a privados", pelo que "não é um terreno onde se possa construir".

Segundo a responsável, a solução "é começar a resolver os problemas aos poucos e arranjar forma de realojar".