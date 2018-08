Sindicato dos Jornalistas critica o PSD por pressão sobre jornalista do “Público”

É criticada a “utilização de recursos linguísticos para denegrir um trabalho jornalístico” que o sindicato considera como “uma forma de pressão sobre a liberdade de imprensa que é inaceitável numa sociedade democrática”

O “Público” deu conta, na edição de segunda-feira, 20 de agosto, que havia um conflito no interior do conselho estratégico nacional do PSD . “Saúde provocou ameaças de demissão na equipa de Rio”, lia-se na primeira página do jornal. No mesmo dia, os sociais-democratas utilizaram a conta oficial do partido no Twitter para acusarem diretamente a jornalista Sofia Rodrigues, que assinou o artigo, de estar a levar a cabo “uma cruzada”. Esta quinta-feira, o Sindicato dos Jornalistas condenou a posição do partido que acusa de exercer pressão sobre a jornalista e o seu trabalho.

“Numa publicação divulgada através da sua conta oficial do Twitter, o PSD usou o sarcasmo e a ironia para provocar a jornalista em causa, desvalorizando e levantando suspeitas relativamente ao trabalho por ela desenvolvido”, critica o sindicato em comunicado, sublinhando que os sociais-democratas têm à “disposição a figura do direito de resposta caso pretenda retificar o teor da notícia”.

Na mesma nota é criticada a “utilização de recursos linguísticos para denegrir um trabalho jornalístico” que o sindicato considera como “uma forma de pressão sobre a liberdade de imprensa que é inaceitável numa sociedade democrática”, acrescenta.

A 20 de agosto, o “Público” tinha uma chamada na primeira página que dava conta do conflito no conselho nacional estratégico do PSD. Segundo a publicação, o documento para a política de saúde estava a criar tal tensão que existia a possibilidade de não ser apresentado no conselho nacional do partido, marcado para 12 de setembro, e já dois membros da comissão política teriam ameaçado demitir-se.

No mesmo dia, horas depois, o PSD publicou dois tweets sobre o assunto: negou a informação e apontou criticas diretamente à jornalista Sofia Rodrigues. “Estamos ansiosos pelo próximo trabalhinho para ficar a saber os nomes dos dois ameaçadores”, escreveram os sociais-democratas.

Contacto pelo Expresso, o “Público” não quis comentar o caso.