Incêndio em prédio devoluto na Baixa do Porto

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira cerca das 09h00, numa casa devoluta na Rua da Conceição, no centro da cidade do Porto, obrigando ao corte da via, de sentido único, disse fonte dos Bombeiros Sapadores.

Segundo a fonte, os trabalhos de combate ao fogo ainda decorrem, mas a situação está controlada, não existindo, aparentemente, perigo de propagação a outros edifícios.

No local estão 12 homens auxiliados por três viaturas dos Sapadores, além de efetivos da PSP a controlar a circulação do trânsito.