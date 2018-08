Incêndio em edifício na Baixa do Porto em fase de conclusão

Segundo fonte das relações públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o incêndio terá deflagrado numa sala onde se encontrava material informático, que deverá ter entrado em “sobreaquecimento”

O incêndio que deflagrou esta manhã num edifício devoluto na Rua da Conceição, no centro do Porto, já se encontra em fase de conclusão, de acordo com informação disponibilizada na página da Proteção Civil.

O fogo obrigou ao corte de trânsito naquela via, de sentido único, mas a circulação deverá ser retomada "a qualquer momento", adiantou fonte da PSP.

Segundo fonte das relações públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o incêndio terá deflagrado numa sala onde se encontrava material informático, que deverá ter entrado em "sobreaquecimento".

A atuação dos bombeiros impediu que as chamas alastrassem, ficando o incêndio confinado à sala onde deflagrou.

O edifício em causa, disse ainda a PSP, foi restaurado para acolher um hostel.

Para o local foram deslocados 16 homens e quatro viaturas dos Bombeiros Sapadores do Porto.