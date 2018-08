IBM inventa drone que entregará cafés conforme o aspeto das pessoas no momento

A análise de dados biométricos para determinar a necessidade (ou não de cafeína) pode ser um avanço positivo ou negativo, conforme a perspetiva

A IBM acaba de patentar um drone cuja função, quando estiver no mercado, será distribuir café em escritórios e noutros lugares. O aparelho não só transportará a bebida (em copos estanques, para não escorrer nada) como terá sensores que identificarão quem está a precisar de uma dose de cafeína naquele momento.

"Entrega de café baseada no estado cognitivo do indivíduo", descreve a companhia. Entre os elementos a considerar estarão a expressão facial, a dilatação das pupilas e a pressão sanguínea, bem como a altura do dia e o padrão de sono da pessoa em causa.

Os empregados também poderão fazer um gesto que indique que desejam um café. De qualquer modo, o drone levará em conta certos efeitos psicológicos supostamente desejáveis (?), "fornecendo café primeiro a alguém que é popular, famoso ou de um status elevado por outros motivos, pois sabe-se que a prova social é magnificada por tais fatores", explica algo misteriosamente a IBM.

A ilustração apresentada representa um aparelho com quatro motores, mas o seu tamanho pode varias consoante a área a cobrir. Diz a patente que, a fim de evitar as colisões no ar, não convém ser demasiado grande.

Neste momento, já são utilizados drones para entregar mercadorias que vão desde livros a pizzas. O anúncio agora feito pela IBM representa um avanço que pode ser bom ou mau, dependendo da perspetiva. Se implicar o fim da tradicional pausa para o café, muitos empregados não devem apreciar. Para outros pode ser uma forma valiosa de pouparem tempo.