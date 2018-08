George Clooney é o ator mais bem pago

George Clooney lidera o ranking dos atores mais bem pagos do ano, segundo a revista “Forbes”. A estrela de Hollywood embolsou 239 milhões de dólares (mais de 206 milhões de euros) entre junho de 2017 e junho de 2018, ainda que a maior fatia do rendimento lhe tenha sido garantido pela via dos negócios e não pelo cinema. Clooney lucrou 233 milhões de dólares (201 milhões de euros) com a venda de sua marca de tequila Casamigos (comprada em 2017 pela destilaria britânica Diageo).

A lista coloca Dwayne Johnson na segunda posição. “The Rock”, como é conhecido, duplicou a sua faturação em relação ao período anterior, somando 124 milhões de dólares (107 milhões de euros), grande parte desse valor recebido pelo filme “Jumanji”.

Seguem-se os atores Robert Downey Jr., com 81 milhões de dólares (perto de 70 milhões de euros); Chris Hemsworth também estrela Marvel – com 64,5 milhões de dólares (mais de 55 milhões de euros), e em quinto lugar, Jackie Chan, que auferir 45,5 milhões de dólares (mais de 39 milhões de euros).

No ranking das atrizes, Scarlett Johansson, com 40,5 milhões (35 milhões de euros), é o nome no topo.