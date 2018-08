Falha de segurança no Portal das Finanças corrigida 6 meses após denúncia

O Portal das Finanças teve, durante o primeiro semestre de 2018, uma grave falha de segurança que permitia alterar a palavra-passe de qualquer contribuinte.

De acordo com a revista "Exame Informática", foi um estudante de engenharia quem detetou a vulnerabilidade do site.

Em segundos, um perito em informática conseguia aceder à área pessoal de qualquer número de contribuinte. Miguel de Moura registou a facilidade do processo e alertou a Autoridade Tributária em janeiro.

Depois de ter tido grandes dificuldades em falar com quem pudesse resolver o problema, a solução só apareceu em junho. As falhas no Portal das Finanças estão desde então corrigidas.